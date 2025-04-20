Женская сборная Украины завершила ЧМ победой с 10 шайбами

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Женская сборная Украины по хоккею провела свой последний матч на чемпионате мира в Дивизионе 2B, который проходит в Новой Зеландии.

Команда разгромила Гонконг со счетом 10:2. Шесть очков набрала Валерия Манчак, а у Полины Телегиной и Татьяны Кириченко по 4 пункта.

Хоккеистки сборной Украины, для которых это первый ЧМ в этом дивизионе, завершат турнир с 10 набранными очками.

Скорее всего, после завершения финального тура победителем будет Австралия, Новая Зеландия закончит второй, а Украина – третьей.

Чемпионат мира по хоккею в Дивизионе 2B

Гонконг – Украина 2:10 (1:5, 1:3, 0:2)

Шайбы: 0:1 – Нестеренко, 02:09. 0:2 – Манчак, 02:29. 0:3 – Кириченко (больш), 07:30. 0:4 – Манчак (Цимиренко, Медведенко), 10:22. 1:4 – Вонг (Ип, Лам), 15:37. 1:5 – Манчак (Телегина), 17:20. 2:5 – Вонг (Ип, больш), 29:28. 2:6 – Манчак (Телегина, Кириченко, меньш), 34:48. 2:7 – Манчак (Телегина, Кириченко), 38:08, 2:8 – Скороход (Роганова), 43:13. 2:9 – Манчак (Кириченко, больш), 53:04. 2:10 – Телегина (больш), 56:09.

sport.ua