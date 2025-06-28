Рейтинг IIHF. Новый лидер, падение сборной Канады, подъем Украины

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Международная федерация хоккея (IIHF) обновила рейтинг национальных сборных после завершения сезона 2024/25.

На первое место в рейтинге поднялась сборная США, которая отыграла сразу четыре позиции. Американская команда выиграла чемпионат мира.

А вот сборная Канады впервые за долгое время опустилась на третье место. Бывший лидер, сборная Финляндии, опустилась сразу на 6-е место. На второе место поднялась сборная Швейцарии, которая два года кряду завоевала серебро чемпионатов мира.

Топ-5 составляют США, Швейцария, Канада, Швеция и Чехия.

Сборная Украины по итогам чемпионата мира в Дивизионе 1A поднялась на 22-е место.

Полный рейтинг доступен по ссылке

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