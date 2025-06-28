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Футбол

Спустя 6 лет в клубе. Защитник ПСВ ушёл из клуба

Спустя 6 лет в клубе. Защитник ПСВ ушёл из клуба

    • Защитник "ПСВ" ушёл из клуба.

    Оливье Боскальи уходит из чемпиона Нидерландов спустя 6 лет игры в клубе. Защит ник поблагодарил команду за поддержку.

    "Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал и помогал мне, близких и дальних. Спасибо моим товарищам по команде, тренерам, персоналу ПСВ и, конечно, болельщикам. Я никогда не забуду, откуда я пришел и через что прошел: поражения, сомнения, травмы, победы, празднования и трофеи. Это сделало меня тем, кто я есть сегодня", – сказал Боскальи.

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    • Защитник присоединился к "ПСВ" летом 2019 года. На его счету 204 матча, в которых забито 11 голов и отдано 13 ассистов.

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