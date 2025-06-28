Спустя 6 лет в клубе. Защитник ПСВ ушёл из клуба

Защитник "ПСВ" ушёл из клуба.

Оливье Боскальи уходит из чемпиона Нидерландов спустя 6 лет игры в клубе. Защит ник поблагодарил команду за поддержку.

"Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал и помогал мне, близких и дальних. Спасибо моим товарищам по команде, тренерам, персоналу ПСВ и, конечно, болельщикам. Я никогда не забуду, откуда я пришел и через что прошел: поражения, сомнения, травмы, победы, празднования и трофеи. Это сделало меня тем, кто я есть сегодня", – сказал Боскальи.