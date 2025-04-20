Миннесота обыграла Лейкерс с Лэнем в плей-офф НБА

Победы в своих сериях также одержали Индиана, Денвер и Нью-Йорк

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли первые матчи плей-офф.

Лейкерс на своей площадке проиграли Миннесоте — 95:117. Украинский центровой хозяев Алексей Лэнь провел на площадке около трех минут, записав в свой актив четыре подбора.

Индиана Пэйсерс — Милуоки Бакс — 117:98 (23:25, 34:18, 26:33, 24:22)

Счет в серии — 1:0

Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Клипперс — 112:110 ОТ (27:35, 22:18, 23:22, 26:23, 14:12)

Счет в серии — 1:0

Нью-Йорк Никс — Детройт Пистонз — 123:112 (27:27, 30:28, 26:36, 40:21)

Счет в серии — 1:0

Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота Тимбервулвз — 95:117 (28:21, 20:38, 30:35, 17:23)

Счет в серии — 0:1

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