Новак Джокович: “Травма почти на 100% зажила, и я готов идти к новым победам”

Сербский теннисист Новак Джокович восстановился после травмы, которую получил во время выступления на Открытом чемпионате Австралии.



Напомним, 37-летний Джокович досрочно завершил борьбу на Australian Open, снявшись в полуфинале против Зверева. Из-за травмы серб пропустил в феврале матчевую встречу своей сборной в Кубке Дэвиса.

«Разрыва мышц больше нет. Травма почти на 100% зажила, и я готов идти к новым победам, – рассказал Новак Джокович в интервью черногорскому изданию Vijesti. – У меня есть зеленый свет от медицинской команды, чтобы тренироваться и готовиться. Турнир в Дохе уже через семь дней, и я придерживаюсь своего графика. Слава Богу, мне удалось быстро восстановиться. В последнее время у меня было немного больше травм, чем за первые 15 лет моей карьеры. Наверное, это случается с возрастом, но мое тело все еще служит мне хорошо, и я все еще имею запал и желание».

Сейчас Джокович готовится к выступлению на турнире АТР 500 в Дохе, который стартует 17 февраля. Новак выиграл эти соревнования дважды: в сезонах 2016 и 2017. Сейчас в активе теннисиста 99 титулов.

«Я уже некоторое время преследую эту цель, выиграть 100-й титул. С октября прошлого года… Но посмотрим, он придет, когда придет», – сказал серб, который сейчас занимает седьмое место в мировом рейтинге.

btu.org.ua