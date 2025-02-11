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Футбол

Наставник Спортинга: Боруссия Д все еще очень сильна, несмотря на смену тренера

Наставник Спортинга: Боруссия Д все еще очень сильна, несмотря на смену тренера

    • Руй Боржеш, наставник "Спортинга", высказался о соперниках команды в ЛЧ – "Боруссии Д".

    "Это великолепная команда, независимо от того, выиграет она или проиграет. У них изменился тренер и, я уверен, система. Там все еще много игроков с прошлого сезона, и они дошли до финала Лиги чемпионов.

    У них есть новые идеи, за которые можно ухватиться. С точки зрения атаки, они все еще очень сильные, элитные игроки", – сказал специалист.

    Добавим, что завтра, 11 февраля, в 22:00 по Киеву стартует матч "Спортинг" – "Боруссия Д".

    www.ua-football.com

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