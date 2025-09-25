Пекин. “Квалифаерка” Зайдель будет первой соперницей Костюк, Осорио и Сёнмез стартовали с побед

На турнире WTA 1000 в Китае проходит второй игровой день



Пекин, Китай • 24 сентября – 5 октября • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Камила Осорио (Колумбия) – Энн Ли (США) 7:5, 6:7(5), 7:5

Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Ребекка Шрамкова (Словакия) 6:2, 6:2

Александра Саснович (-, Q) – Джанис Тджен (Индонезия, Q) 6:7(4), 7:5, 6:1

Элла Зайдель (Германия, Q) – Магдалена Френх (Польша) 7:5, 6:4

Айла Томлянович (Австралия) – Юлия Стародубцева (Украина) 7:6(1), 6:2

Чжу Линь (Китай, WC) – Моюка Утидзима (Япония, Q) 6:1, 6:3

Зейнеп Сёнмез (Турция) – Вэй Сыцзя (Китай, WC) 6:2, 6:0

Анастасия Потапова (-) – Катержина Синякова (Чехия) 6:3, 6:4

Ван Сиюй (Китай, WC) – Го Ханьюй (Китай, WC) 7:5, 6:0

Элла Зайдель (№95 WTA) записала в свой актив шестую победу над соперницей из топ-50 рейтинга, в том числе вторую в Пекине. В финальном раунде отбора немецкая теннисистка была сильнее Эмилианы Аранго.

Фото: Getty Images.

btu.org.ua