В Mercedes сомневались, что Расселл опередит Сайнса

Джордж Расселл опередил Карлоса Сайнса в борьбе за второе место в Баку за счёт более позднего пит-стопа. Технический директор команды Джеймс Эллисон рассказал, что в Mercedes были уверены, что после пит-стопа Джордж окажется на трассе позади гонщика Williams, но безупречная работа механиков и очень быстрый круг Рассела перед заездом на пит-лейн помогли выйти вперёд.

Джеймс Эллисон: «Это был захватывающий момент в гонке. Мы круг за кругом наблюдали за тем, как Джордж был на грани того, чтобы этот обгон сработал. В команде действительно считали, что после пит-стопа Джордж окажется на трассе сразу позади Сайнса, и ему придётся отыгрываться на трассе. Поэтому это была просто фантастика, как он выехал впереди да ещё и с преимуществом в секунду или около того.

У нас получился один из тех пит-стопов, во время которого всё сложилось как надо. Дело не только в парнях с гайковёртами и тех, кто меняет шины – всё в целом прошло идеально и безупречно. Но дело не только в пит-стопе.

Если вы посмотрите на круг заезда в боксы, то увидите, что Джордж проехал его невероятно быстро, отыграв даже больше времени, чем мы ожидали, особенно на второй половине круга. Было приятно видеть, что всё получилось, и более поздний пит-стоп сработал».

