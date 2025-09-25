Проблемы Итаумы. Два известных боксера отказались выходить с ним в ринг

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Непобежденный британец Мозес Итаума (13–0, 11 КО), который выступает в супертяжелом весе, столкнулся с проблемами при выборе соперника. Об этом сообщил его промоутер и соотечественник Фрэнк Уоррен.

20-летний боксер выйдет на ринг 13 декабря в английском Манчестере, однако желающих бросить вызов талантливому боксеру пока нет. На данный момент два соперника отказались драться с Мозесом.

«Сначала мы провели переговоры с хорватом Филипом Хрговичем, однако он отказался от нашего предложения. Потом остановились на варианте с Джермейном Франклином. Но и здесь ничего не получилось.

Они не заинтересованы встречаться с Итаумой. И таких на самом деле очень много – почти все боксеры супертяжелого веса. Найти соперника очень сложно. Особенно сейчас. За бой с Мозесом требуют какие-то нереальные деньги.

Мы делаем всё возможное, чтобы найти ему достойного оппонента. Однако, у нас может ничего получиться, тогда придётся искать соперника уровнем ниже. Пока так, а в следующем году будем искать варианты получше», – сообщил Уоррен.

sport.ua