Президент "Фенербахче" в ближайшее время встретится с персоналом клуба.

Сообщается, что глава после возвращения из Загреба, проведёт встречу с тренером Домеником Тедеско и спортивным директором Девином Озеком.

Других подробностей источник не приводит.

Напомним, что 24 сентября, "Фенербахче" уступил "Динамо Загреб" со счётом 1:3. Для Доменико Тедеско и турецкого клуба это стало первым поражением в сезоне.

К слову, в конце августа "Фенербахче" уволил Жозе Моуринью после непопадания команды в Лигу Чемпионов.

