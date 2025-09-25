Президент "Фенербахче" в ближайшее время встретится с персоналом клуба.
Сообщается, что глава после возвращения из Загреба, проведёт встречу с тренером Домеником Тедеско и спортивным директором Девином Озеком.
Других подробностей источник не приводит.
Напомним, что 24 сентября, "Фенербахче" уступил "Динамо Загреб" со счётом 1:3. Для Доменико Тедеско и турецкого клуба это стало первым поражением в сезоне.
К слову, в конце августа "Фенербахче" уволил Жозе Моуринью после непопадания команды в Лигу Чемпионов.