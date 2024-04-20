«Нужно отдать должное сопернику»: Гвардиола — о 1/4 Лиге чемпионов

Оценил защиту мадридцев
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Пеп Гвардиола прокомментировал игру мадридского "Реала" во втором четвертьфиналом матче Лиги чемпионов.
"Нужно отдать должное сопернику, они были невероятны в обороне, и это сыграло свою роль, они очень долго защищались, моя команда на такое не способна
В следующий раз постараемся сыграть лучше. Но футболисты сделали все. Так было три дня назад против "Лутона", так было против "Реал Мадрида", так было против "Кристал Пэлас". Команда всегда на высоте. Я так горжусь", – сказал Гвардиола.
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Напомним, в среду, 17 апреля, "Реал Мадрид" обыграл "Манчестер Сити" 1:1 (4:3 по пенальти) и прошел в полуфинал турнира.