Следить
Футбол

«Нужно отдать должное сопернику»: Гвардиола — о 1/4 Лиге чемпионов

Оценил защиту мадридцев

"Нужно отдать должное сопернику": Гвардиола - о 1/4 Лиге чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Пеп Гвардиола прокомментировал игру мадридского "Реала" во втором четвертьфиналом матче Лиги чемпионов.

    "Нужно отдать должное сопернику, они были невероятны в обороне, и это сыграло свою роль, они очень долго защищались, моя команда на такое не способна

    В следующий раз постараемся сыграть лучше. Но футболисты сделали все. Так было три дня назад против "Лутона", так было против "Реал Мадрида", так было против "Кристал Пэлас". Команда всегда на высоте. Я так горжусь", – сказал Гвардиола.

    Читайте такжеЛЧ. Манчестер Сити – Реал Мадрид 1:1 (пен. 3:4). Андрей Лунин выводит королевский клуб в полуфинал

    Напомним, в среду, 17 апреля, "Реал Мадрид" обыграл "Манчестер Сити" 1:1 (4:3 по пенальти) и прошел в полуфинал турнира.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis