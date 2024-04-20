Элина Свитолина: «Кто бы мог сыграть меня в кино? Это была бы Марго Робби»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала гостьей программы YouTube канала WTA LOVE-15, в которой теннисистка должна ответить на 15 вопросов

— Твое любимое блюдо, которое готовят у тебя на родине?

— Пожалуй, это будет борщ.

— С кем из легенд вы бы хотели сыграть в парном разряде, будь то мужчина или женщина

— Это был бы Андре Агасси.

— Если бы у вашего супруга, Гаэля, во время матча был бы наушник, чтобы вы ему сказали?

— Я бы сказала ему: «О ла-ла»

— А если бы наушник был во время матча у вас, то чтобы сказал вам Гаэль?

— Ну, он бы точно говорил мне, как выполнять свои хитрые удары.

— Вашей дочери Скай уже почти полтора года. Как бы вы описали материнство одним словом?

— Наслаждаться.

— Итак, вы мама, профессиональный теннисист. Чем вы занимаетесь в свободное время? Подождите, у вас вообще есть свободное время?

— Что ж, у меня очень мало свободного времени, но я люблю читать и смотреть Netflix.

— Скоро Олимпиада, и вы выиграли первую олимпийскую медаль в теннисе для Украины в Токио. Где вы храните эту медаль?

— Дома, но когда я уезжаю в длительные поездки, то кладу ее в сейф. Но тсссс.

— Если бы у вас была суперсила, что бы это было?

— Я бы хотела быть невидимкой.

— У вас есть несколько татуировок. Какая из них самая любимая?

— Моя любимая — буква Ї. Она в честь Скаї и конечно України.

— Какая ваша любимая футбольная команда?

— Я болею за сборную Украины. К слову, они недавно квалифицировались на Евро-2024, так что я буду за них там болеть.

— Кто самый веселый человек в туре?

— Я бы сказала, что Гаэль, но это было бы очевидно. Пожалуй Бенуа Пэр.

— Кто из тех, с кем вы встречались, вызвал у вас настоящий восторг?

— Ну пожалуй это Андре Агасси. Я его большая поклонница. И наверное Неймар.

— Если бы о вас сняли фильм, кто бы вас сыграл?

— Что ж я бы хотела…О Боже, я забыла имя. Это была бы Марго Робби!

— Я знала, что ты назовешь ее. Какой самый лучший совет вы когда-либо получали?

— Я получила их так много, и мне нравится собирать хорошие советы. Я думаю, что нужно сохранять позитивный настрой.

— Какой самый идеальный способ завершить матч?

— Подать эйс.

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