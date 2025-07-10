Соболенко – Анисимова: прогноз и трансляция на Уимблдон

В среду, 10 июля, в полуфинале женского Уимблдона-2025 встретятся первая ракетка мира Арина Соболенко и американка Аманда Анисимова (WTA №12). Матч стартует в 15:30 по киевскому времени и обещает стать настоящей теннисной битвой. Трансляция будет доступна на сайте sportplus.live.

Это будет уже девятая личная встреча между соперницами. Пока в очных поединках лидирует Анисимова — 5:3. Однако в последней их дуэли, прошедшей на Ролан Гаррос, победу в двух сетах одержала Соболенко — 7:5, 6:3. Материал подготовлен редакцией euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Арина Соболенко: первая ракетка мира и борьба за первый финал

Белорусская теннисистка проводит насыщенный сезон. В 2025 году она уже сыграла в семи финалах, выиграв три из них. На обоих «Больших шлемах» этого года Арина доходила до решающего матча, но дважды уступала. Несмотря на то, что это уже третий полуфинал Уимблдона в её карьере, в финале турнира она ещё не играла.

На пути к полуфиналу Соболенко не имела лёгких матчей. Она уверенно прошла Бергстайн (6:1, 7:5), затем одолела Боузкову и Радукану (оба матча — 7:6, 6:4), и победила Мертенс (6:4, 7:6). В игре с Зигемунд ей пришлось отыгрываться с 1:3 в решающем сете — в итоге 4:6, 6:2, 6:4. Очевидно, что трава остаётся не самым удобным покрытием для Арин, но она продолжает бороться и демонстрировать характер.

Аманда Анисимова: лучший Уимблдон в карьере

Американка проводит выдающийся турнир, впервые в карьере добравшись до полуфинала Уимблдона и повторив личный рекорд на «мейджорах» — полуфинал Ролан Гаррос 2019 года.

Анисимова стартовала уверенно — разгромила Путінцеву 6:0, 6:0 за 45 минут. Затем обыграла Сарасуа (6:4, 6:3), Галфи (6:3, 5:7, 6:3), Носкову (6:2, 5:7, 6:4) и Павлюченкову (6:1, 7:6). Её выступление показывает как отличную форму, так и высокий потенциал — в 24 года Анисимова только начинает полностью раскрывать свои возможности.

Прогноз: напряжённый поединок с непредсказуемым финалом

По мнению букмекеров, фавориткой является Соболенко — её статус первой ракетки мира и опыт играют важную роль. Тем не менее, Анисимова показала, что готова к борьбе с топовыми соперницами. Их очная история говорит о равенстве, а значит, матч может получиться долгим и драматичным.

Личные встречи:

▪ Анисимова — 5 побед

▪ Соболенко — 3 победы

▪ Последняя встреча: победа Соболенко — 7:5, 6:3

Начало матча: 10 июля, 15:30 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на сайте sportplus.live.

Напомним, мы также писали о том, как Ига Свентек вышла в полуфинал Уимблдона.