Шахтер – Ильвес: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги Европы

"Шахтер" начинает свой путь в еврокубках. Горняки в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы-2025/26 будут принимать финский "Ильвес". Это будет первый официальный матч под руководством нового главного тренера Арды Турана.
Игра пройдет в словенской Любляне на стадионе "Стожице". Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.
1.25 7.00 16.50 Узнать больше
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Лига Европы-2025/26. Первый квалификационный раунд, первый матч
10.07.2025
Любляна, "Стожице"
"Шахтер" 21:00 "Ильвес"
Видеотрансляция – УПЛ ТВ
Трансляция матча
В эфире
Трансляция матча Шахтер – Ильвес Смотреть трансляцию