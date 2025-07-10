Шахтер – Ильвес: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги Европы

"Шахтер" начинает свой путь в еврокубках. Горняки в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы-2025/26 будут принимать финский "Ильвес". Это будет первый официальный матч под руководством нового главного тренера Арды Турана.

Игра пройдет в словенской Любляне на стадионе "Стожице". Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

1.25 7.00 16.50 Узнать больше

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Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига Европы-2025/26. Первый квалификационный раунд, первый матч

10.07.2025

Любляна, "Стожице"

"Шахтер" 21:00 "Ильвес"

Видеотрансляция – УПЛ ТВ

Трансляция матча

В эфире

Трансляция матча Шахтер – Ильвес Смотреть трансляцию

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