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Футбол

Шахтер – Ильвес: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги Европы

Шахтер - Ильвес: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги Европы

    • "Шахтер" начинает свой путь в еврокубках. Горняки в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы-2025/26 будут принимать финский "Ильвес". Это будет первый официальный матч под руководством нового главного тренера Арды Турана.

    Игра пройдет в словенской Любляне на стадионе "Стожице". Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

    Шахтер - Ильвес: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги Европы

    1.25 7.00 16.50 Узнать больше

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

    Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

    Лига Европы-2025/26. Первый квалификационный раунд, первый матч
    10.07.2025
    Любляна, "Стожице"
    "Шахтер" 21:00 "Ильвес"
    Видеотрансляция – УПЛ ТВ

    Трансляция матча

    Шахтер - Ильвес: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги Европы

    Шахтер - Ильвес: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги Европы

    Шахтер - Ильвес: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги Европы

    В эфире

    Шахтер - Ильвес: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги Европы

    Трансляция матча Шахтер – Ильвес Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

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