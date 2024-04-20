Getty Images/Global Images Ukraine. Девин Хэйни и Райан Гарсия

В ночь с 20 на 21 апреля в Бруклине, Нью-Йорк (США) проходит шоу от Эдди Хирна и Matchroom Boxing.

В главном 12-раундовом поединке сойдутся Девин Хэйни из США (31–0, 15 KO) и Райан Гарсия из США (24–1, 20 KO).

Хейни защищает пояс титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе.

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В андеркарде состоится 10-раундовый поединок с участие украинца Сергея Деревянченко (14–5, 10 KO).

Его соперником будет американец Вон Александер (18–10–1, 11 KO).

Райан может удивить против Хейни. Но пока он – тотальный аутсайдер

На взвешивании Хейни вписался в лимит категории с весом 63,5 кг. А вот Райан Гарсия не сумел сделать вес, превышение составило 1,45 кг (3,2 фунта).

Девин Хейни – Райан Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Основной кард шоу начнётся 21 апреля в 03:00 по Киеву, а главное событие начнётся не ранее 06:00.

Видеотрансляцию поединка проводит видеосервис DAZN. Видео плейера будет добавлен перед началом поединка.

Файткард шоу в Бруклине

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