Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ по итогам регулярного чемпионата

Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром сезона НХЛ. Фото USA Today Sports Обозреватель «СЭ» сравнивает великих.

Никита Кучеров — лучший русский игрок в истории НХЛ? После нынешнего регулярного чемпионата эта смелая оценка уже не кажется огромным преувеличением. Такая точка зрения по-прежнему выглядит крайне спорной, но только в текущем моменте. В ближайшем будущем она получит законное право на жизнь. У русской звезды «Тампы» впереди достаточно времени, чтобы утвердиться в статусе самого-самого. Он способен в силу возраста выдать еще как минимум пару сезонов со ста и более набранными очками, добавив к ним несколько индивидуальных трофеев.

Мощная харизма, медийная раскрученность, спортивное долголетие, погоня за великим рекордом Уэйна Гретцки делают из Александра Овечкина супергероя современности. Но в чисто спортивном плане Кучеров ничуть не хуже.

Пора это признать, не обращая внимания на репутацию нападающего «Тампы». Он почти всегда производит впечатление человека максимально закрытого и скучного интроверта, при случае готового обозлиться на весь окружающий мир. Его натура не умаляет значение достижений. Они выдающиеся.

Рассуждать о величии игрока, еще не завершившего карьеру, всегда сложно, поскольку чаще приходится отталкиваться от личных впечатлений. Но тут на помощь приходит заокеанское поклонение цифрам. Оно оказалось заразным, поэтому о Кучерове, набравшем умопомрачительные цифры в нынешнем сезоне, говорят и пишут как никогда много.

Оценить игру нападающего по сравнению с легендами прошлого можно любым способом, но именно статистика дает самое лучшее представление о месте спортсмена в истории. Мнение о том, что именно Кучерова уже можно рассматривать как лучшего русского игрока за все время существования лиги, у меня созревало давно. Однако выделить один решающий фактор, после которого эта мысль стала доминирующей, сложно. С этим я определился постепенно — точно так же, как и Кучеров шел к своей славе. Не сразу, а шаг за шагом.

Нападающий не обладает невероятными физическими данными, богатырским здоровьем и никогда не оценивался как Next One. Но сейчас, когда феноменальный сезон позволил россиянину оказаться в компании с Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орром и Коннором Макдэвидом, легче осознать величие момента. Кучеров так же тащит на себе свою команду, как делали знаменитые канадцы, и помогает своим партнерам тоже выдавать отличные сезоны.

Яркое окружение было и у Гретцки с Лемье — много их партнеров по чемпионским командам со временем попали в Зал славы НХЛ. Не сомневаюсь, что-то же самое ждет Андрея Василевского, Виктора Хедмана и Стивена Стэмкоса. Все они большие звезды современности. Только Кучеров находится выше их всех. Похожая ситуация у Овечкина, хотя командные результаты у «Вашингтона» явно скромнее.

У Евгения Малкина и легенд прошлого типа Сергея Федорова, Павла Дацюка, Александра Могильного рядом были другие суперзвезды, которые концентрировали внимание на себе. Кучеров уже вознес себя на другую ступень по сравнению с большинством предшественников. Овечкин и Малкин совсем рядом. Но что будет через пять лет, через десять? Вероятно, Кучеров оставит позади абсолютно всех.

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