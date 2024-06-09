Тренер Дюбуа передал Джошуа оскорбительное требование

Getty Images/Global Images Ukraine. Дон Чарльз и Даниель Дюбуа

Дон Чарльз, тренер британца Даниеля Дюбуа (21-2, 20 KO), призвал Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) сделать шаг навстречу и «отрастить яйца», надеясь ускорить сделку после того, как промоутер Matchroom Эдди Хирн сообщил, что у Эй Джея есть альтернативные варианты.

«Я лично знаком с Джошуа, под руководством Бена Дэвисона он стал значительно лучше. У нас нет никакой уверенности, что мы его победим, как и у него. Общественность, конечно, имеет право на свое мнение, но нужно отрастить яйца и сделать шаг вперед.

Даниэль Дюбуа – вот соперник для Джошуа на 21 сентября. Мы готовы», – сказал Чарльз в разговоре с talkSPORT.

Имя следующего соперника Джошуа станет известно 25 июня.

sport.ua