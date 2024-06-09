Джиммі Батлер натякнув, що може перейти в топову команду Заходу

Восьмого червня лідер «Маямі» Джиммі Батлер прийшов на матч WNBA між «Лос-Анджелесом» та «Далласом».

«Я намагаюся проводити в Лос-Анджелесі якомога більше часу, тому що розумію, що «Спаркс» чудові і команда з Лос-Анджелесу дійсно крута. З якоїсь причини мій номер 22 просто чудово виглядає у фіолетовому та золотому кольорах», – прокоментував свій прихід на матч Батлер під час гри.

Після цього фани в мережі почали писати, що Джиммі натякає на перехід в «Лейкерс».

Раніше йшлося, що Батлер хоче отримати максимальне продовження на два роки та 113 мільйонів доларів.

Наступного сезону гравець гарантовано заробить 48,8 млн доларів + опція гравця на сезон 2025/26 на 52,2 млн доларів.

Фото: Sam Navarro

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