Джордж Расселл и его «теория одного кирпича»

В этом сезоне Джордж Расселл достигнет рубежа в 150 Гран При и на встрече с молодыми сингапурскими гонщиками, организованной при поддержке местного отделения банка UBS, одного из спонсоров Mercedes, рассказал о своём подходе к работе на этом этапе карьеры, подчеркнув, что готов сражаться за чемпионский титул.

«Я приближаюсь к своей 150-й гонке в Формуле 1, – цитирует Расселла сингапурская газета The Straits Times. – Я стараюсь оценивать ситуацию здесь и сейчас и планировать только на ближайшую перспективу. Я знаю, что если всё буду делать правильно сегодня, завтра и послезавтра, то в конечном итоге достигну и долгосрочной цели.

Помню, что в детстве читал книгу, в которой мальчик вместе с отцом строил большую стену и говорил, что это занятие его удручает. А отец ему сказал: “Не думай о стене, думай только о том, что ты кладёшь один кирпич. Один кирпич положить просто, и стена будет достроена ещё до того, как ты успеешь всё это осознать”.

В жизни происходит то же самое. Ты не думаешь о конечной цели, а только о том, что сегодня надо уложить один кирпич и ещё один на следующий день – и так далее. Так ты сможешь выполнить все большие задачи, которые перед собой ставишь, ещё до того, как это осознаешь.

Я чувствую, что готов бороться за победу в чемпионате. Я давно это чувствую. Но добиться этого может только один гонщик и одна команда. Нечасто бывает, что на титул претендуют два гонщика из двух разных команд, но никогда нельзя терять надежды.

Мне 27 лет, и каждый день я сражаюсь, потому что не знаю, когда мне представится шанс. Может быть, уже в этот уик-энд в Сингапуре, может, в 2026 году, может, в 2028-м. Но я не сомневаюсь, что моё время ещё придёт.

Буквально накануне я работал на симуляторе с машиной 2026 года и с новым двигателем. В следующем сезоне и перед Mercedes, и перед любой другой командой открываются огромные возможности. Мы понимаем, что в этом сезоне не сможем выиграть чемпионат, но, конечно, продолжаем бороться, чтобы занять второе место – это наша цель. Но суть в том, что мы все хотим добиться побед в 2026-м и готовимся к этому.

Если говорить о предстоящей гонке, то по ходу сезона мы видели, что нашей машине больше подходят более прохладные погодные условиях. Поэтому, к сожалению, вероятно, в Сингапуре нам не удастся добиться результатов, на которые хочется надеяться. Впрочем, здесь всегда возможны сюрпризы».

