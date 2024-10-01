Хельмут Марко хотел уволить Риккардо в июне

Гран При Сингапура стал финальным этапом для Даниэля Риккардо в составе команды RB. Однако как оказалось, австралийский гонщик мог остаться без места за рулём уже в июне. Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, что Хельмут Марко собирался уволить Риккардо после Гран При Испании в Барселоне.

Кристиан Хорнер: «Проблема была в том, что Даниэлю не хватало стабильности. Я имею в виду, что он начал сезон неважно, а уик-энд в Майами и вовсе можно разделить на две половины. В пятницу и в субботу с утра он выступал фантастически. Мы увидели прежнего Даниэля, который оборонялся от Ferrari и выжимал из машины большее, чем она способна.

Но субботний день и воскресенье превратились в катастрофу. И уже в Барселоне Хельмут хотел высадить его из машины. Я сделал всё возможное, чтобы выиграть для Даниэля больше времени. Если бы не это, то он остался бы без машины сразу после этапа в Барселоне.

Полагаю, все гонщики находятся в условиях прессинга, поскольку от них ждут результат. Причина, по которой Даниэль продолжал выступать, заключалась в том, что мы хотели, чтобы он обрёл форму и вернулся, если у Серхио Переса ничего не получится. Но проблема заключалась в том, что у них обоих сложности возникали в разные периоды. Серхио очень сильно начал сезон, тогда как Даниэлю пришлось нелегко.

Затем Серхио растерял форму, а Даниэль её набрал, но он так и не вышел на достаточный уровень, чтобы мы были уверены в том, что настал момент для замены гонщиков».

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