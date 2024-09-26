Ральф Шумахер: FIA нужно найти другого президента

В диалоге Макса Ферстаппена с президентом FIA по поводу использования бранных слов, бывший гонщик Формулы 1 в эфире Sky занял сторону своего коллеги…

Ральф Шумахер: «Для Макса год получился сложным. Склоки вокруг руководителя команды Кристиана Хорнера, уход гениального Эдриана Ньюи и других топ-менеджеров, неожиданно потерявшая в скорости машина, напряженная борьба в чемпионате с Ландо Норрисом. Многое сошлось воедино – и это вполне может лишить вас хорошего настроения.

Похожая история случилась со мной во время телевизионного интервью в 1997 году. В команде Jordan весь день ругались, я привык к этому языку, но когда использовал слово F… в прямом эфире, мне пришлось извиниться.

Но президент FIA Мохаммед бен Сулайем устроил трагедию на пустом месте. Он не способен работать с гонщиками. Это абсурд – наказывать Макса, достаточно было предупреждения.

Президент FIA – источник проблем. Сначала у него возникли сложности со Сьюзи Вольфф, затем с владельцами коммерческих прав из Liberty Media, что едва не стоило ему работы. Он стремится к публичности, постоянно оказывается на подиуме. Я бы рекомендовал FIA подумать о том, чтобы найти другого президента. Происходящее сейчас не может продолжаться в долгосрочной перспективе».

Источник