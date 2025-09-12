Тренер Реала рассказал о восстановлении Беллингема после операции

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо поделился оптимистичными прогнозами относительно восстановления полузащитника Джуда Беллингема.

"Я хочу быть несколько оптимистичным и надеюсь, что он будет готов к октябрю. Он тренируется частично без контакта, но Джуд прилагает большие усилия для восстановления. Посмотрим, сможет ли он сделать шаги вперед на следующей неделе, и когда мы будем чувствовать себя лучше, будем ждать его", – сказал специалист.