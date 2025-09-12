Connect with us
Тренер Реала рассказал о восстановлении Беллингема после операции

    • Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо поделился оптимистичными прогнозами относительно восстановления полузащитника Джуда Беллингема.

    "Я хочу быть несколько оптимистичным и надеюсь, что он будет готов к октябрю. Он тренируется частично без контакта, но Джуд прилагает большие усилия для восстановления. Посмотрим, сможет ли он сделать шаги вперед на следующей неделе, и когда мы будем чувствовать себя лучше, будем ждать его", – сказал специалист.

    Напомним, что в июле Джуд Беллингем перенес операцию по устранению рецидивирующего вывиха левого плеча. Ранее сообщалось, что полный процесс восстановления может длиться около четырех месяцев.

    www.ua-football.com

