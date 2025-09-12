Будет медаль! Украинец Жасан одолел титулованного грузина на ЧМ-2025

Instagram. Даниил Жасан

4 сентября в английском Ливерпуле стартовал первый чемпионат мира по боксу среди любителей под эгидой World Boxing (WB). Участники соревнуются на стадионе «Liverpool Arena» и в течении 11 дней разыграют медали в 20 весовых категориях у мужчин и женщин.

В пятницу, 12 сентября, третий бой на турнире провел представитель весовой категории до 85 кг Даниил Жасан, который вышел на ринг против грузина Георгия Кушиташивли.

Бой длился менее одного раунда – в ходе зрелищного противостояния соперник украинца получил рассечение и не смог продолжить поединок. Судьи определили победителя по итогам первой 3-минутки. Со счетом 4:1 победил Жасан, который завоевал путевку в полуфинал и станет обладателем первой и единственной медали для сборной Украины на этом чемпионате мира.

На турнире в Ливерпуле нет поединков за третье место, поэтому полуфиналисты, как минимум, станут обладателями бронзовых наград. Даниил остался последним представителем «сине-желтой» команды на этом турнире.

Стоит отметить важность этой победы, так как украинец одолел очень титулованного соперника. Кушиташвили является бронзовым призером чемпионата мира (2023), чемпионом Европы (2022) и многократным призером международных и национальных турниров.

sport.ua