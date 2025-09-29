Уровень зарплат в НХЛ. У кого рекордный контракт и почему отстает от НБА

Getty Images/Global Images Ukraine

Никого не должно удивлять, что рекордсменом огромных зарплат в профессиональном спорте США был легендарный баскетболист Майкл Джордан. В июле 1996 года, сразу после четвертого за шесть лет чемпионства Чикаго Буллз, Джордан получил немыслимый по тем временам контракт на один год и 30 миллионов долларов (помним, что эта и дальнейшие суммы – до уплаты налогов). Никто в четырех профессиональных лигах Северной Америке не мог себе такого представить. В то время контракты были значительно ниже, чем сейчас.

Баскетболист Ларри Берд установил планку в 1991 году, подписав контракт на 7 миллионов за сезон с Бостоном, а затем был договор Меджика Джонсона на 14,6 миллиона за год. А после этого случился контракт Джордана на 30 миллионов, который «уничтожил» показатели других лиг: наибольший контракт в НФЛ на то время был рассчитан на 13,5 миллиона в год, в МЛБ – на 9,2 миллиона, а в НХЛ и вовсе на 6,5 миллиона. И это был контракт Уэйна Гретцки.

Контракт Джордана стал первым, который одновременно пробил отметку в 20 и 30 миллионов в год, но довольно быстро МЛБ и НФЛ подтянулись в этом плане. Игроки начали подписывать контракты на 10+ лет и 200+ миллионов, пользуясь отсутствием жесткого потолка зарплат. Контракты на 20+ и 30+ миллионов за сезон стали чем-то нормальным в НБА, НФЛ и МЛБ, но не в НХЛ.

В хоккейной лиге нет ни одного игрока с контрактом на 20 миллионов. НХЛ все еще ждет такого исполнителя. На самом деле причина не в том, что хоккеистов, мол, ценят меньше или они меньше работают. Причин отсутствия таких контрактов множество, но есть три главных. НХЛ в целом банально не имеет такой популярности и таких доходов, как другие профессиональные лиги Северной Америки. За прошлый сезон доходы НФЛ составили 23 миллиарда долларов, МЛБ и НБА заработали около 12 миллиардов каждая, а у НХЛ было лишь 6,6 миллиарда доходов.

Еще два фактора – жесткий потолок зарплат в НХЛ и большие ростеры хоккейных команд. В других лигах один топовый игрок имеет намного больше влияния, чем в НХЛ. Хоккейным клубам нужно много элементов, много разных игроков, чтобы построить чемпионскую команду. С одним Коннором Макдэвидом ты ничего не выиграешь (как показывает практика, мало даже добавить к нему Леона Драйзайтля).

И все же НХЛ после завершения пандемии коронавируса хорошо развивается в финансовом плане и регулярно повышает потолок зарплат (потолок зависит от того, сколько зарабатывает НХЛ за год). На сезон 2025/26 потолок зарплат увеличится до 95,5 миллиона, а через сезон впервые превысит сумму в 100 миллионов долларов. Это позволяет постепенно увеличивать контракты, а сейчас рекордсменом в плане средней зарплаты в год является форвард Эдмонтона Леон Драйзайтль – 14 млн за сезон. Отметку в 10 миллионов перешли Остон Мэттьюз (13,2 млн), Натан Маккиннон (12,6) и Коннор Макдэвид (12,5).

Интересно, что Коллективный договор НХЛ и Профсоюза игроков запрещает платить одному хоккеисту больше 20% от общего потолка зарплат, поэтому даже при всем желании никто не мог бы получить 20+ млн в год. Однако с увеличением потолка зарплат это ситуация будет меняться. Правда, генеральные менеджеры не всегда готовы вкладывать в одного игрока максимально возможные деньги – это связано с тем, что уже сказано выше по поводу формирования конкурентного состава из 20+ исполнителей.

Например, нынешний контракт Макдэвида, которого считают лучшим игроком НХЛ, занимает 15,7% от потолка зарплат. Договор капитана Эдмонтона как раз истекает через год, а многие ожидают, что новый станет рекордным в истории Лиги. Возможно, он действительно будет рекордным по общей сумме, но все равно не пробьет барьер в 20 миллионов за год. Даже в том случае, если Макдэвид решит летом 2026 года уйти из состава Ойлерз и выйти на рынок свободных агентов, вряд ли там он получит предложение со средней зарплатой в 20 и больше миллионов.

Есть мнение, что Коннор сейчас подпишет с Ойлерз контракт на 2-3 года, чтобы потом, когда потолок станет 100 млн и больше, уже получить свой самый выгодный договор в карьере.

Кто, кроме Макдэвида, в ближайшие несколько лет может получить контракт на 20+ млн? Эксперты указывают на Джека Айхеля, Кирилла Капризова, Квинна Хьюза, Кэйла Макара и Остона Мэттьюза.

Вопрос, кто станет своим финансовым Майклом Джорданом для НХЛ, остается открытым.

Финансовые показатели взяты из материала The Athletic.

