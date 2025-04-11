Определены лучшие игроки сезона и плей-офф чемпионата Украины

Федерация хоккея Украины раздала индивидуальные награды по итогам сезона. Чемпионом стал Кременчуг, который обыграл Киев Кэпиталз 2:1 в овертайме седьмого матча плей-офф.
Лучший вратарь сезона: Эдуард Захарченко (Кременчуг)
Лучший защитник сезона: Денис Бердникс (Киев Кэпиталз)
Лучший форвард сезона: Ярослав Панченко (Киев Кэпиталз)
Лучший игрок регулярного сезона: Виктор Захаров (Сокол)
Лучший игрок плей-офф: Глеб Кривошапкин (Кременчуг)
Лучший бомбардир сезона (гол + пас): Виталий Лялька (Кременчуг)
Лучший молодой игрок сезона: Максим Жовтяк (Днепр)
Лучший форвард оборонительного плана: Денис Бородай (Сокол)
Лучший тренер чемпионата: Вадим Шахрайчук (Киев Кэпиталз)