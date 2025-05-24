Главный тренер Канады попытался объяснить сенсационный вылет с ЧМ

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Главный тренер сборной Канады Дин Эвесон попытался найти объяснение после проигранной четвертьфинальной игры против Дании (1:2) на чемпионате мира по хоккею.

«У нас были моменты, но не те, на которые мы могли рассчитывать. Нам не удавалось пройти к центру и делать то, что приносило нам победы на протяжении всего турнира.

Конечно, это болезненное поражение, ведь это повернулось против нас. Мы должны были быть лучшими во всех компонентах игры, но, к сожалению, не были.

Трудно это принять. Очень обидно, и все разочарованы – пройти такой путь и остановиться в шаге от цели», – прокомментировал Эвесон.

Ранее поражение против Дании прокомментировал капитан канадской сборной.

sport.ua