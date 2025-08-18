Aston Martin и Glenfiddich вновь порадовали знатоков виски

В ноябре прошлого года мы рассказывали о начале сотрудничества Aston Martin F1 с Glenfiddich, и тогда знаменитый шотландский производитель виски по-настоящему удивил, отыскав в своих погребах бочку этого напитка, заложенную туда ещё в 1959 году.

Это был знаковый год для Aston Martin: в том сезоне британская компания предприняла первую попытку прийти в Формулу 1, а её машина DBR1/300, которую пилотировали Рой Сальвадори и Кэролл Шелби, выиграла «24 часа Ле-Мана».

Но теперь команда из Сильверстоуна и вискокурня из долины Спейсайд вновь порадовали любителей виски, причём на этот раз более доступной версией односолодового продукта, но тоже весьма привлекательной.

Шотландские мастера вискокурения выпустили лимитированную серию 16-летнего Glenfiddich в честь долгосрочного партнёрства с командой Формулы 1, которая начиная с середины сезона регулярно зарабатывает очки – в основном стараниями Фернандо Алонсо.

Те немногие эксперты, кому уже удалось продегустировать напиток, выдержанный в американских дубовых бочках из-под бурбона, отмечают свежие фруктовые, ванильные и сливочные нотки, а также сбалансированное послевкусие.

Эта версия Glenfiddich стала первой, выпущенной уже в рамках сотрудничества с Aston Martin. На рынке США она предлагается по цене $75 за бутылку.

