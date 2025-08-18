WBO приняла решение по Усику после его травмы. У боксера была просьба

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик попросил WBO пока отложить бой с Джозефом Паркером, хотя организация уже санкционировала переговоры. Александр получил травму спины.

Известный промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что организация WBO уже приняла решение по ситуации с Александром.

«Усика обязали защитить титул против Джозефа Паркера. Он запросил 90 дней отсрочки, потому что получил травму. В WBO сказали ему, что дают еще 30 дней. Усик сразится с Паркером или оставит титул», – сказал Уоррен.

sport.ua