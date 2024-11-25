Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Британский обозреватель и комментатор бокса Аде Оладипо поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Усик выйдет на бой с мыслью, что он может нанести вред Фьюри. Это очень многое меняет. Тайсон теперь не можете идти вперед с опущенными руками, зная, что этот парень может его нокаутировать.

Усик знает, что может нокаутировать Фьюри, и Фьюри это также знает. Да, Тайсон Фьюри лучше выступает в реваншах. Он может стать лучшим в этом поединке.

Александр будет драться на передней ноге, это будет тормозить темп Тайсона. Он истощит Тайсона таким темпом и возьмет бой под свой контроль в 5-6 раунде», – сказал Аде.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua