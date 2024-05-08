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Утром 12 мая в австралийском Перте на RAC Arena проходит шоу с участием украинского боксера.

В главном событии на ринг выйдут украинец Василий Ломаченко (17–3, 11 KO) и австралиец Джордж Камбосос (21–2, 10 KO).

На кону в поединке стоят титулы чемпиона мира по версиям IBF (временный) и IBO (пояс защищает Камбосос) в легком весе.

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30-летний Джордж Камбосос имеет в пассиве два поражения от Девина Хейни, после чего летом 2023 года он вернулся на ринг с победой по очкам над британцем Макси Хьюзом.

36-летний Василий Ломаченко аналогично дрался за абсолют с Девином Хейни и также проиграл, причем бой был равным. Затем Хейни решил перейти в другой вес, из-за чего все его пояса в легком весе стали вакантными.

Василий Ломаченко – Джордж Камбосос. Текстовая трансляция боя

Начало поединка ожидается 12 мая примерно в 07:00 утра по киевскому времени.

Файткард шоу бокса в австралийском Перте

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