ЯВингер Челси Михаил Мудрик заложил религиозный смысл в празднование гола в ворота Лидса. Напомним, тогда об этом сам игрок рассказал в интервью пресс-службе клуба. Это означало, что настало Божье время. Вы знаете, будь спокойным, не переживай. Я чувствовал себя невероятно. Это был один из лучших моих моментов здесь, в Челси. У меня были мурашки по коже», — сказал Мудрик.

Напомним, празднуя гол Лидса, Михаил смотрел на часы на левой руке.

Украинский вингер отметился в предыдущей игре. Он забил победный мяч в ворота Ньюкаслу. Вчера появилась информация, что Челси может заработать неплохие деньги на трансферах Армандо Брои и Джамала Мусиалы.

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