В Mercedes сожалеют о выбранной стратегии в Джидде

Команда Mercedes оказалась одной из двух, наряду с McLaren, которая не провела двойной пит-стоп после выезда на трассу автомобиля безопасности во время гонки в Джидде. Это позволило Льюису Хэмилтону отыграть позиции, а гонщику McLaren Ландо Норрису и вовсе выйти в лидеры, но после своих обязательных пит-стопов Льюис и Ландо откатились назад.

Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин признал, что стратеги команды ошиблись, и следовало провести пит-стоп Хэмилтона вслед за пит-стопом Джорджа Расселла.

Эндрю Шовлин: «Все мы сильны задним умом. Да, нам следовало провести двойной пит-стоп, но в тот момент мы не знали, произойдёт ли по ходу гонки ещё один инцидент с выездом автомобиля безопасности, и мы не знали, какую дистанцию позволят проехать шины.

Автомобиль безопасности появился на трассе в районе седьмого круга, и в тот момент нам пришлось решать, проводить двойной пит-стоп или нет. Если бы автомобиль безопасности выехал на восьмом или девятом круге, мы бы точно провели двойной пит-стоп.

В тот момент Льюис был позади, и в идеале он должен был оставить задел до напарника, но такое запрещено – нельзя сдерживать пелотон, когда на трассе находится автомобиль безопасности. Разумеется, другие машины не могут вас обогнать, но за сдерживание гонщик получит штраф. Поэтому Льюису пришлось бы ждать, пока мы проведём пит-стоп Джорджа.

В тот момент по пит-лейн ехало много машин, и мы не смогли бы быстро выпустить Джорджа – Льюис просто застрял бы, а мы не хотели терять время.

При этом мы понимали, что если Льюис не остановится, а в гонке во второй раз выедет автомобиль безопасности, то мы получим от этого преимущество. И тогда мы решили разделить стратегии наших гонщиков.

Если бы мы в тот момент знали, что во второй раз автомобиль безопасности на трассе не появится, то мы бы провели двойной пит-стоп, и это оказалось бы правильным решением для Льюиса. Но в тот момент мы решили сделать так, как сделали, но если бы автомобиль безопасности выехал на трассу на круг или на два позже, то мы бы провели двойной пит-стоп».

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