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Футбол

Сегодня состоится жеребьевка финальных стадии Лиги конференций

Четвертьфинала, полуфинала и финала

Фото: УЕФА / Автор неизвестен

    • В пятницу, 15-го марта, состоится процедура жеребьевки финальных стадий Лиги конференций – четвертьфинала, полуфинала и финала.

    В турнире остаются восемь команд: "Олимпиакос", ПАОК (все – Греция), "Фиорентина" (Италия), "Астон Вилла" (Англия), "Лилль" (Франция), "Брюгге" (Бельгия), "Фенербахче" (Турция), "Виктория" Плзень (Чехия).

    Трансляция матча

    Сегодня состоится жеребьевка финальных стадии Лиги конференций

    Сегодня состоится жеребьевка финальных стадии Лиги конференций

    Сегодня состоится жеребьевка финальных стадии Лиги конференций

    В эфире

    Сегодня состоится жеребьевка финальных стадии Лиги конференций

    Трансляція жеребкування Ліги конференцій Смотреть трансляцию

    Ограничений при жеребьевке не будет. Каждая команда может встретиться с каждой. Сперва определятся четвертьфинальные пары, а дальше – сетка вплоть до финала (с формальным определением хозяина матча).

    Начало жеребьевки – в 15:00.

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