Сегодня состоится жеребьевка финальных стадии Лиги конференций

Четвертьфинала, полуфинала и финала

Фото: УЕФА / Автор неизвестен

В пятницу, 15-го марта, состоится процедура жеребьевки финальных стадий Лиги конференций – четвертьфинала, полуфинала и финала.

В турнире остаются восемь команд: "Олимпиакос", ПАОК (все – Греция), "Фиорентина" (Италия), "Астон Вилла" (Англия), "Лилль" (Франция), "Брюгге" (Бельгия), "Фенербахче" (Турция), "Виктория" Плзень (Чехия).

Трансляция матча

В эфире

Трансляція жеребкування Ліги конференцій Смотреть трансляцию

Ограничений при жеребьевке не будет. Каждая команда может встретиться с каждой. Сперва определятся четвертьфинальные пары, а дальше – сетка вплоть до финала (с формальным определением хозяина матча).

Начало жеребьевки – в 15:00.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

www.ua-football.com