В Барселоне инвестируют 50 миллионов евро в трассу

В 2026 году Гран При Испании начнёт принимать новая трасса в Мадриде, однако в Барселоне не собираются отказываться от Формулы 1. Промоутеры этапа инвестируют в реконструкцию автодрома 50 миллионов евро до 2026 года и готовы принимать этапы чемпионата раз в два года на ротационной основе с другими трассами.

«Мы настроены оптимистично, – поделился планами с испанской прессой директор автодрома в Барселоне Хосе-Луис Сантамария. – Существуют страны, которые принимают по три Гран При, как США. Почему в Испании не может быть две гонки?

Стефано Доменикали уже упоминал о такой возможности, да и в Италии проходит два этапа. Мы усердно работаем над тем, чтобы обеспечить присутствие Формулы 1 в Барселоне на долгие годы вперёд.

Мы поддерживаем постоянные контакты с Формулой 1 и каждую неделю проводим встречи с промотерами. В этом году мы хотим продемонстрировать качество нашей работы».

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