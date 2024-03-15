Лига конференций-2023/24: сегодня состоится жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов

15 марта в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2023/24. Начало в 15:00 по киевскому времени.

Быстрые ссылки Участники:

Процедура

Участники:

Виктория Пльзень (Чехия)

ПАОК (Греция)

Фенербахче ( Турция)

Фиорентина (Италия)

Астон Вилла (Англия)

Брюгге (Бельгия)

Лилль (Франция)

>

Олимпиакос (Греция)

Процедура

На этой стадии жеребьевка пройдет без посева — представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом.

Происходит в три этапы:

Четвертьфинала. Полуфиналов. Определение команды-хозяйки финала.

Четвертьфинальные матчи запланированы на 11 и 18 апреля, 1/2 финала – на 2 мая и 9 мая. Финал Лиги конференций состоится 29 мая в Афинах, Греция (стадион «Ая-София»).

Напомним, наш сайт проведет текстовую онлайн трансляцию церемонии жеребьевки Лиги чемпионов. Начало – в 13:00 по киевскому времени.

champion.com.ua