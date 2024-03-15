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Футбол

Лига конференций-2023/24: сегодня состоится жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов

15 марта в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2023/24. Начало в 15:00 по киевскому времени.

Быстрые ссылки

Участники:

  • Виктория Пльзень (Чехия)
  • ПАОК (Греция)
  • Фенербахче ( Турция)
  • Фиорентина (Италия)
  • Астон Вилла (Англия)
  • Брюгге (Бельгия)
  • Лилль (Франция)

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  • Олимпиакос (Греция)

    • Процедура

    На этой стадии жеребьевка пройдет без посева — представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом.

    Происходит в три этапы:

    1. Четвертьфинала.
    2. Полуфиналов.
    3. Определение команды-хозяйки финала.

    Четвертьфинальные матчи запланированы на 11 и 18 апреля, 1/2 финала – на 2 мая и 9 мая. Финал Лиги конференций состоится 29 мая в Афинах, Греция (стадион «Ая-София»).

    Напомним, наш сайт проведет текстовую онлайн трансляцию церемонии жеребьевки Лиги чемпионов. Начало – в 13:00 по киевскому времени. 

    champion.com.ua

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