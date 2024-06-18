Ф3: Матиас Загазета вернётся за руль

Перуанец Матиас Загазета, пропустивший этап в Монако из-за операции по удалению аппендицита, вернётся за руль в Барселоне.

20-летний гонщик сообщил в соцсетях, что чувствует себя хорошо и полностью готов к серии из трёх этапов подряд.

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