Ф3: Матиас Загазета вернётся за руль

Перуанец Матиас Загазета, пропустивший этап в Монако из-за операции по удалению аппендицита, вернётся за руль в Барселоне.
20-летний гонщик сообщил в соцсетях, что чувствует себя хорошо и полностью готов к серии из трёх этапов подряд.
Перуанец Матиас Загазета, пропустивший этап в Монако из-за операции по удалению аппендицита, вернётся за руль в Барселоне.
20-летний гонщик сообщил в соцсетях, что чувствует себя хорошо и полностью готов к серии из трёх этапов подряд.
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