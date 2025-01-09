Экс-защитник Черкасских Мавп и Кривбасса Рид вернулся в Суперлигу Favbet в качестве игрока Прикарпатья-Говерлы

В сегодняшнем матче против БК Ровно американец набрал 15 очков, став самым результативным в составе своей команды

Американский баскетболист Лейтерренс Рид сегодня стал игроком Прикарпатья-Говерлы.

27-летний защитник вернулся в Суперлигу Favbet спустя полгода и представляет в нашем чемпионате уже третий клуб. Напомним, в кампании 2022/23 Лейтерренс выступал за Черкасских Мавп (13 матчей, в среднем 8,6 очка и 3,0 подбора), а во второй половине прошлого сезона был игроком Кривбасса (18 поединков, средний показатель — 18.4 очка, 4.5 подбора та 3.5 передач).

Рид сразу же дебютировал за новый клуб — в домашнем матче против БК Ровно (57:66). Начав игру на скамейке запасных, легионер в итоге набрал 15 очков и стал самым результативным в своей команде (при том, что был лишь седьмым по сыгранному времени). Перфоманс американца хозяевам встречи не помог — БК Ровно сумел добиться непростой победы.

Прикарпатье-Говерла замыкает таблицу с одной-единственной победой в 16 матчах. Завтра, 10 января, ивано-франковский бабл продолжится двумя матчами. Хозяева площадки будут противостоять Старому Луцку.

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