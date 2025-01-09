Пресс-служба Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) опубликовала новый состав Совета игроков, который избран на 2025-2026 года



Новоизбранными членами ATP Player Advisory Council являются:

• Представители игроков №1-50 в рейтинге, одиночный разряд: Александр Зверев (Германия), Андрей Рублев (-), Педро Мартинес (Испания) и Маккензи Макдональд (США)

• №51-100 в одиночном разряде: Камило Уго Карабелли (Аргентина), Душан Лайович (Сербия)

• №1-25, парный разряд: Андреа Вавассори (Италия)

• № 1-75, парный разряд: Мигель-Анхель Рейес-Варела (Мексика)

• В общем: Жауме Мунар (Испания) и Мэтт Эбден (Австралия)

• Представитель тренеров: Федерико Риччи

• Представитель игроков, которые завершили выступления: Николас Перейра

Напомним, что Андрей Рублёв неоднократно получал предупреждения и штрафы от судей во время матчей, за неспортивное поведение. В марте прошлого года он был дисквалифицирован во время матча на турнире в Дубае за оскорбление линейного судьи. Также добавим, что Рублев вернулся в Совет игроков, после годичной паузы.

Серб Душан Лайович и испанец Педро Мартинес отметились своим участием в выставочном турнире в Санкт-Петербурге, который организован на деньги “Газпрома”, который активно спонсирует военное вторжение россии в Украину.

btu.org.ua