Фигурантка скандального «дела Хорнера» вернулась в Ф1

Бывшая сотрудница Red Bull Racing, которая в своё время обвинила Кристиана Хорнера в «неподобающем поведении», после чего зимой 2024-го разгорелся настоящий скандал, вновь работает в Формуле 1, – сообщает BBC Sport.

При этом не раскрывается ни её имя, ни должность – от комментариев отказалась и она, и её нынешние работодатели. Отмечается, что от работы в Red Bull она была отстранена в марте прошлого года.

В начале июля после Гран При Великобритании в Red Bull несколько неожиданно объявили о решении отказаться от продолжения сотрудничества с Хорнером, который руководил Red Bull Racing на протяжении двух десятилетий. Причины такого решения в австрийской компании не назвали. Но можно предположить, что оно стало следствием явного снижения результатов на трассе, отсутствием определённости по части дальнейших планов Макса Ферстаппена, которого активно переманивали соперники, а также серьёзные противоречия на уровне руководства Red Bull.

Только после этого четырёхкратный чемпион мира объявил о решении остаться в команде в 2026 году. По информации BBC, в настоящее время продолжаются переговоры Хорнера и Red Bull об условиях формального расторжения контракта. На запрос о комментариях по поводу текущего состояния дел ни одна из сторон не отреагировала.

