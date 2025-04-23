Тимофеенко стал MVP второго раунда плей-офф Суперлиги FAVBET-2024/25

В символическую сборную также вошли Михаил Горобченко, Си Джей Уильямсон, Денис Клевзуник и Ярослав Карпюк

Капитан Днепра Станислав Тимофеенко признан MVP второго раунда плей-офф Суперлиги FAVBET-2024/25.

Станислав набрал 16 очков, 8 подборов и 6 передач (РЭ 24) в первом поединке против Черкасских Мавп. Во второй встрече форвард заработал 22 очка, 5 подборов, 2 передачи и 2 перехвата (РЭ 25).

Символическая сборная второго раунда плей-офф Суперлиги

Михаил Горобченко (Днепр) — 7.0 очка, 7.0 подбора, 4.0 передачи, 1.5 перехвата (РЭ 10.5); Си Джей Уильямсон (Ровно) — 17.7 очка, 8.3 подбора, 2.7 передачи, 2.0 перехвата (РЭ 20.7); Денис Клевзуник (Киев-Баскет) — 16.3 очка, 7.3 подбора, 1.7 перехвата (РЕ 20.0); Станислав Тимофеенко (Днепр) — 19.0 очка, 6.5 подбора, 4.0 передачи (РЕ 24.5); Ярослав Карпюк (Киев-Баскет) — 11.7 очка, 11.1 подбор, 2.0 блок-шота (РЕ 21.3).

Напомним, Тимофеенко также стал MVP первого раунда плей-офф. На этой стадии Станислав установил новый рекорд эффективности в матчах плей-офф Суперлиги за всю историю, а также повторил рекорд результативности сезона.

В решающих поединках за звание чемпиона Украины встретятся Днепр и Киев-Баскет. Финальная серия стартует в субботу, 26 апреля, в Днепре. Второй поединок пройдет 30-го числа в Киеве.

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