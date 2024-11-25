Сборная Украины вновь проиграла Израилю в квалификации на Евробаскет-2025

Команда Виталия Степановского ушла на большой перерыв с преимуществом в 11 очков, но провалила вторую половину встречи

Сборная Украины по баскетболу в Риге провела матч четвертого тура квалификации на Евробаскет-2025 — команда Виталия Степановского потерпела поражение от Израиля (75:88).

Стартовую четверть украинская сборная завершила с отрывом в пять очков, а перед уходом на большой перерыв ее преимущество возросло до 11 пунктов.

С началом третьей четверти на площадке уже был совсем иной расклад сил. Благодаря отличному рывку Израиль сократил отставание до минимального, а в заключительной 10-минутке он полностью доминировал на паркете, доведя дело до победного конца.

Самым результативным игроком в составе сборной Украины был Александр Ковляр, записавший в актив 15 очков, 3 подбора и 3 передачи.

Украина продолжает оставаться аутсайдером в своем квартете А — все четыре матча она проиграла. Напомним, что в феврале сине-желтые уступили на выезде Словении (73:87), а затем проиграли Португалии (77:79). Также позавчера команда Степановского проиграла Израилю со счетом 73:86.

Шансы Украины пробиться на Евробаскет-2025 снизились до теоретических. На счету Израиля и Португалии по две победы по итогам четырех туров, Словения лидирует с тремя победными результатами в активе. Дальше пройдут три из четырех лучших сборных квартета.

Украинской сборной осталось провести в квалификации две заключительных игры, которые пройдут уже в следующем году. 20 февраля состоится матч со Словенией, а 23 февраля — с Португалией.

Евробаскет-2025, квалификация. Группа А. Четвертый тур

Израиль — Украина 88:75 (11:16, 18:24, 27:17, 32:18)

Украина: Ковляр (15), Санон (12 + 4 подбора), Липовый (8 + 4 подбора), Войналович (6), Пустовой (15 + 5 подборов) – старт; Конев (11), Близнюк (3 + 5 передач), Бобров (3), Ткаченко (2), Крутоус (0)

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