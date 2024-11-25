Стюарды рассмотрели апелляцию организаторов в Остине

Стюарды пересмотрели формулировку решения о штрафе к организаторам Гран При США в связи с выходом болельщиков на трассу, когда машины ещё продолжали движение, оставив в силе само наказание.

Мы писали о том, что промоутер Гран При США был оштрафован на полмиллиона евро, из которых 350 считаются отложенным штрафом, если в Остине не произойдёт новых нарушений во время соревнований FIA.

Организаторы воспользовались правом на подачу апелляции, которая была рассмотрена. Некоторые доводы были признаны в качестве новых и существенных доказательств, что позволило провести слушания.

Стюарды признали, что соответствующие меры по обеспечению безопасности были приняты, и отменили часть первоначального вердикта, описанную фразой: «непринятие разумных мер, приведшее к потенциально небезопасной ситуации».

Однако они отметили, что выход зрителей произошёл, а «незаконное поведение группы зрителей стало значительным фактором, способствовавшим этому инциденту».

Таким образом, первоначальный вердикт остался в силе в отношении нарушения спортивного регламента, который определяет, что никому не разрешается находиться на трассе, пока её не покинет последняя машина.

Первоначальный штраф в размере 500 000 долларов, включая условную часть в 350 000 долларов, тоже остался в силе.

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