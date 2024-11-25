Ига Швёнтек – о поражении от Коко Гауфф на WTA Finals: “Она воспользовалась своими шансами, а я этого не сделала”

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась своими мыслями после поражения от американки Коко Гауфф во втором туре группового раунда Итогового чемпионата WTA



“Играть с Гауфф всегда нелегко. Хотя я и лидирую в статистике личных встреч, но все равно побеждать ее всегда было непросто. Сегодня она воспользовалась своими шансами, а я этого не сделала. Были брейк-поинты, которые я должна была реализовать. Это, пожалуй, изменило бы ход матча. Но это теннис, где каждое очко имеет значение. Поэтому сегодня, очевидно, она лучше использовала свои возможности, меньше ошибалась. Мне однозначно есть над чем поработать перед следующим матчем.

Как я буду настраиваться на последний матч в группе против Джессики Пегулы? Это впервые, когда я оказалась в такой ситуации на этом турнире. Это для меня что-то новое, поэтому это волнительно. Я думаю, что мне не будет сложно настроиться, ведь я профессионал, поэтому к каждому матчу отношусь одинаково и в любом случае я выхожу на корт и стараюсь победить”.

Для выхода в полуфинал Иге Швёнтек нужно победить в третьем туре Джессику Пегулу и чтобы Коко Гауфф обыграла Барбору Крейчикову.

btu.org.ua