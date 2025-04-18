Золотая и бронзовая серии Суперлиги FAVBET-2024/25 пройдут с 26 по 30 апреля

Третьи матчи, в случае необходимости, состоятся 2 и 3 мая

Стало известно расписание двух решающих серий сезона 2024/25 в мужской баскетбольной Суперлиги FAVBET — золотой и бронзовой.

Третье место будет разыграно 26-го и 29-го апреля. В случае необходимости, третий матч состоится 2-го мая.

Матчи главного финала назначены на 27-е и 30-е числа нынешнего месяца. Если в этих встречах претенденты на чемпионский титул обменяются победами, то третий поединок состоится 3-го мая.

Напомним, первым финалистом Суперлиги FAVBET сезона-2024/25 позавчера стал действующий чемпион Днепр, одержавший две победы над Черкасскими Мавпами. Команда Владимира Коваля продолжает идти без поражений в текущем сезоне.

Во второй полуфинальной серии после двух встреч паритет — Киев-Баскет и БК Ровно обменялись домашними победами. Третий матч между ними пройдет в столичном ДС Венето во вторник, 22 апреля (начало — в 18:00).

В сезоне 2023/24, напомним, победу праздновал Днепр, одолевший в двух встречах БК Ровно.

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