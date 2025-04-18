Известно, отберет ли IBF у Дюбуа титул чемпиона мира. Что ждет Усика?

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Международная боксерская федерация (IBF) обяжет чемпиона в тяжелом весе Даниэля Дюбуа провести обязательную защиту против британского супертяжеловеса Дерека Чисоры.

Дюбуа должен провести защиту титула против Чисоры до 21 июня. Однако, если Дюбуа договорится до этого времени о бое за все титулы хевивейта с Александром Усиком, то он получит отсрочку, ведь поединок за звание абсолютного чемпиона мира будет приоритетным.

Ранее директор и тренер команды объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Сергей Лапин высказался о будущем боксера.

sport.ua