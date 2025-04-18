Это не Зидан. Легендарный экс-футболист Реала может возглавить королевский клуб

Легендарный бывший футболист мадридского "Реала" может возглавить клуб на временной основе в том случае, если Карло Анчелотти будет уволен после финала Кубка Испании.

Как сообщает издание Diario SPORT, руководство "сливочных" рассматривает возможность назначения Сантьяго Солари на роль временного менеджера, который будет готовить команду к Клубному чемпионату мира, который пройдет в США этим летом.

Вторым кандидатом на эту должность является Рауль Гонсалес, который сейчас работает с молодежной командой "Реала". Считается, что Юрген Клопп и Хаби Алонсо все еще остаются главными фаворитами на место главного тренера, поскольку "Реал" находится в поиске специалиста на долгосрочную перспективу, который согласится руководить их проектом.

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Ранее появлялась информация о том, что бывший тренер "Ливерпуля" согласился провести переговоры с "Реалом".

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