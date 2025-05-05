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Футбол

АПЛ. Челси – Ливерпуль 3:1. Обзор матча

АПЛ. Челси – Ливерпуль 3:1. Обзор матча

    • "Пенсионеры" забили быстрый мяч. После перерыва хозяева активнее создавали моменты у чужих ворот, потому и отличились еще дважды.

    Подопечные Марески делят 4-е место с "Ньюкаслом" (63 балла) и в ближайшее воскресенье они встретятся в очном поединке на поле "сорок". "Скаузеры" потерпели третье поражение в сезоне. 11 мая команда будет принимать "Арсенал".

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    • АПЛ. 35 тур

    Стадион: Стемфорд Бридж (Лондон)

    "Челси" – "Ливерпуль" 3:1

    Голы: Фернандес, 3, Кванса, 56 (аг), Палмер, 90+6 (п) – Ван Дейк, 85

    www.ua-football.com

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