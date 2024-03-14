Директор Милана — о матче Лиги Европы: У нас есть преимущество, но мы должны верить, что на табло 0:0

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Генеральный директор "Милана" Джорджо Фурлани прокомментировал предстоящий матч против пражской "Славии".

"Сегодняшний вечер важен, Лига Европы — это соревнование, которое мы никогда не выигрывали. Мы хотели бы попробовать.

Мы начнем игру с 4-2, но мы должны верить, что на табло 0-0".