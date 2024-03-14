Следить
Футбол

Директор Милана — о матче Лиги Европы: У нас есть преимущество, но мы должны верить, что на табло 0:0

Джорджо Фурлани рассказал о предстоящем матче Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Генеральный директор "Милана" Джорджо Фурлани прокомментировал предстоящий матч против пражской "Славии".

    "Сегодняшний вечер важен, Лига Европы — это соревнование, которое мы никогда не выигрывали. Мы хотели бы попробовать.

    Мы начнем игру с 4-2, но мы должны верить, что на табло 0-0".

    Напомним, что матч "Славия Прага" — "Милан" состоится 14 марта. Начало — в 19:45.

    Читайте такжеМилан приближается к подписанию нового соглашения с талантливым хавбеком
    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis