Директор Милана — о матче Лиги Европы: У нас есть преимущество, но мы должны верить, что на табло 0:0

Джорджо Фурлани рассказал о предстоящем матче Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Милана" Джорджо Фурлани прокомментировал предстоящий матч против пражской "Славии".
"Сегодняшний вечер важен, Лига Европы — это соревнование, которое мы никогда не выигрывали. Мы хотели бы попробовать.
Мы начнем игру с 4-2, но мы должны верить, что на табло 0-0".
Напомним, что матч "Славия Прага" — "Милан" состоится 14 марта. Начало — в 19:45.
Читайте такжеМилан приближается к подписанию нового соглашения с талантливым хавбеком
www.ua-football.com