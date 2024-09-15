Примера. Жирона — Барселона 1:4. Пугающе сильная Блауграна

Пятая победа в пяти матчах для команды Флика

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"Барселона" на старте сезона просто не замечает никого. После 7:0 с "Вальядолидом" команда Ганси Флика разбила и "Жирону" на ее поле.

Победа вышла зрелищной, но также и легкой. Никакой конкуренции на поле не было.

Уже со старта "Барса" захватила инициативу, и хотя первый натиск хозяевам удалось отбить, на 30-й минуте Ямаль все же открыл счет — помог ему в этом неудачный дриблинг возле своих ворот Давида Лопеса.

Еще 7 минут — и счет уже 0:2: теперь Ямаль со средней расстрелял ворота после углового и неудачного выноса жиронцев.

Единственный реальный шанс навязать борьбу "Жирона" имела перед перерывом, но Брайан Хиль с метра пробил в тело тер Штегену, а спустя минуту ВАР отменил пенальти на ворота "Барсы" – оказалось, что мяч в руку Иньиго попал от своего. По нынешним правилам, это не наказывают.

Других же шансов Блауграна сопернику не предоставила — уже на 47-й минуте Дани Ольмо с острого угла расстрелял ворота а-ля ван Бастен.

Более того, был еще и четвертый гол от Педри, и могли быть пятый и шестой – "Барса" перла вперед до самого конца. Видимо, тренерская установка.

"Жирона"? Ну, далеко не прошлогодний состав у нее, и это скажется не только сегодня. Все, на что хватило — гол престижа от нестареющего Стуани.

Наш Виктор Цыганков неожиданно играл "десятку", но не особо удачно. Разогнал парочку атак, один раз неплохо пробивал с острого угла — и на этом все.

В таблице у "Барсы" после 5 туров идеальные 15 очков — она лидер Ла Лиги. У "Жироны" 7 баллов, и она идет в середине.

5-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" – "Барселона" – 1:4

Голы: Стуани, 80 — Ямаль, 30, 37, Ольмо, 47, Педри, 64

"Жирона": Гассанига — Франсес (Арнау, 85), Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес — Мартин, Солис — Хиль (Асприлья, 54), Цыганков (ван де Бек, 69), Данжума (Порту, 55) — Абель Руис (Стуани, 69)

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси (Форт, 61), Иньиго Мартинес, Бальде — Касадо, Педри (Ферран Торрес, 69) — Ямаль (Жерар Мартин, 90+2), Ольмо (Эрик Гарсия, 61), Рафинья — Левандовский (Виктор, 69)

Предупреждения: Хиль, 36, Стуани, 90+5 – Ямаль, 90+1

Удаление: Ферран Торрес, 86

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