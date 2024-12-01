К протестам в Грузии присоединился известный бывший футболист

Не может оставаться в стороне

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Среди протестующих в Тбилиси был замечен бывший грузинский футболист, а ныне тренер, Шота Арвеладзе. В свое время он выступал за "Динамо" Тбилиси, "Трабзонспор", "Аякс", "Рейнджерс", "АЗ" и "Леванте".

"После того, что произошло вчера вечером, я просто не мог сидеть сложа руки и не присоединиться к нашему народу, чтобы выразить свой протест", – сказал Арвеладзе.

Напомним, с 28-го ноября в Грузии продолжаются массовые протесты из-за отказа властей от переговоров о вступлении в ЕС.

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